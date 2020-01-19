الغرافة القطري يتعاقد مع الإيفواري كودجيا

أعلن نادي الغرافة القطري لكرة القدم، اليوم الاحد، تعاقده رسميا مع الايفواري جوناثان كودجيا لاعب أستون فيلا الإنجليزي لمدة موسمين ونصف الموسم، لتعويض رحيل اللاعب فلاديمير فايس الذي استغنى النادي عن خدماته بالتراضي.

وعقد النادي مؤتمرا صحفيا للإعلان عن التعاقد مع اللاعب في حضور محمود الغزال رئيس جهاز كرة القدم بالنادي وسعد سطام الشمري نائب رئيس جهاز الكرة، الى جانب عدد من اعضاء النادي وجمهور الغرافة .

وسيكون جوناثان المحترف الأجنبي الخامس في الغرافة مع الجزائريين سفيان هني وعدلان قديورة والكوري الجنوبي تشول والمكسيكي مورينو.

ويحتل الغرافة المركز الرابع بجدول الترتيب، ويسعى لتعديل وضعه في الدور الثاني، بعد الحالة المتذبذبة التي ظهر بها على مدار مباريات الدور الأول.

وأبدى اللاعب الايفواري سعادته بالانضمام إلى الغرافة، ووعد بالسعي مع زملائه لتحقيق نتائج جيدة للفريق في مختلف المنافسات. وقال في المؤتمر الصحفي :"مساعدة فريقي هي مهمتي التي أسعى لها".

وعن المفاوضات وكيف تمت قبل التوقيع قال جوناثان :"بداية المفاوضات لم تكن بالصورة المرضية عن طريق الوكلاء، ولكن بعد أن اصبحت المفاوضات مباشرة مع النادي كانت هناك جدية كبيرة من الفريق ولذلك اكتملت".

وحول اختيار الدوري القطري واللعب في الغرافة قال اللاعب :"كان لي تواصل مع عدد من اللاعبين الذين أعرفهم، وعلمت أن المنافسة هنا صعبة وأسعى أن أوفق مع زملائي لتقديم الأفضل ".

وأضاف :"تسجيل الأهداف هو هدفي الأساسي وأتمنى أن أساعد الفريق في حجز مقعد في بطولة دوري أبطال آسيا ، ونسعى من خلال المرحلة المقبلة لتقديم أفضل المستويات التي ترضي جماهير الغرافة ".

وعن الانطباع بعد وصوله للدوحة قال :"شعرت بالراحة منذ البداية ، وقررت أن أخوض تجربة مختلفة باللعب في الشرق الأوسط، وأعمل على أن تكون تجربة مفيدة ".

وأشار جوناثان الى ان استضافة قطر لكأس العالم 2022 يمنح كل لاعبي كرة قدم الفخر في التواجد في بلد المونديال ، وأكد أنه التقى بالمدرب ويسعى أن يكون عاملا مساعدا للفريق .

من جانبه أعرب سعد سطام الشمري نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الغرافة عن سعادته بتواجد وانضمام اللاعب للغرافة وللدوري القطري.

وأضاف الشمري أن الغرافة تعاقد مع لاعب مميز وقادم من دوري كبير. وأوضح سعد الشمري أن اللاعب هو "هديتنا " لجمهور الغرافة.