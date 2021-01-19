حزب البديل يرد على اتهامه باعتناق الفكر القومي

أصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليوم الاثنين بيانا حاول فيه إبطال حجج كل من يتهمه باعتناق الفكر القومي، وحمل البيان اسم " بيان عن شعب الدولة الألمانية والهوية الألمانية".

وصدر البيان بعد نقاشات أجراها قادة الحزب على مدار عدة أيام على الصعيد الاتحادي وعلى صعيد الولايات.

وقال الحزب في البيان إن البديل:" يعترف كحزب يقوم على سيادة القانون بلا قيد بشعب الدولة الألمانية بوصفه مجموعة كل الأشخاص الذين يحملون الجنسية الألمانية" مشيرا إلى أن هذا الأمر يسري بغض النظر عن " الخلفية الإثنية والثقافية لأي أحد وبغض النظر عن قصر أو طول فترة تجنيسه أو بغض النظر عن جنسية أسلافه".

وأضاف الحزب أن من الأهداف السياسية المشروعة في الوقت نفسه " الحفاظ على الشعب الألماني ولغته وتقاليده الممتدة على المدى البعيد".

وطالب الحزب بأن يرتبط الحصول على الجنسية الألمانية " بشروط صارمة" وقال " فقط من يتحدث لغتنا ويشاطرنا قيمنا ويوافق على طريقة معيشتنا، ينبغي أن يتمكن من أن يصبح ألمانياً وفقا للقانون".