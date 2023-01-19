وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بمعرض FITUR 2023 بمدريد

شارك وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، في مراسم افتتاح المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته الـ43، والذي افتتحه الملك فيليب السادس ملك إسبانيا والذي استقبل وزراء سياحة الدول المشاركة في المعرض، للترحيب بهم وتم التقاط صورة جماعية مع السادة الوزراء حيث يُشارك في المعرض هذا العام أكثر من 26 وزيراً للسياحة.

وقام وزير السياحة والآثار، بافتتاح الجناح المصري المُشارك في المعرض، بحضور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والسفير يوسف مكاوي سفير مصر بإسبانيا، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية لمكاتب السياحة بالهيئة.

كما قام الوزير بجولة داخل الجناح المصري المُشارك بالمعرض، التقى خلالها بالعارضين المصريين الموجودين في الجناح، واستمتع لمقترحاتهم وآرائهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، متمنياً لهم التوفيق والنجاح خلال أيام المعرض.

من جانبه، أشار أحمد عيسى إلى أهمية المشاركة في هذا المعرض الذي يعد ثالث أكبر تجمع سياحي دولي وأكبر معرض سياحي للدول الناطقة باللغة الإسبانية، لافتاً إلى أهمية السوق الإسباني باعتباره من الأسواق السياحية الرئيسية بالنسبة لمصر.

وتشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار هذا العام، في المعرض بجناح مساحته 297 متر مربع على شكل معبد فرعوني، ويُشارك فيه ٣٢ عارض يمثلون عدد من الشركات السياحية والمنشآت الفندقية، بالإضافة إلى مكتب مصر للطيران بمدريد، وشركة آير كايرو.

ومن المقرر أن يقوم الوزير خلال هذه الزيارة بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية مع كبار القيادات التنفيذية في بعض شركات الطيران والشركات المالكة للمنشآت الفندقية، ولقاءات أخرى رسمية مع عدد من المسئولين من الجانب الإسباني، وذلك بهدف مناقشة سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني.

كما عقد وزير السياحة والآثار جلسة مباحثات مع نظيره الأردني مكرم القيسي، تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال السياحة، وتسهيل الحركة السياحية بينهما حيث تم الإشارة إلى اهتمام الدولة المصرية بهذا الشأن وإصدار مجلس الوزراء، خلال الأشهر القليلة الماضية، قرارًا بتسهيل حركة الدخول والخروج من منفذ طابا البحري بما يساهم في تسهيل ودفع الحركة السياحية بين البلدين.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 .

كما تم مناقشة إمكانية إعداد مذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي للتعاون بين البلدين في مجال السياحة.

ووجه أحمد عيسى الدعوة لمكرم القيسي لزيارة مصر قريباً لاستكمال المناقشات والإجراءات الخاصة بتوقع مذكرة التفاهم بين البلدين.

وحضر اللقاء، يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد وصل أمس إلى العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في دورته ال 43، وقد قام فور وصوله بلقاء وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وكذلك حضور حفل الاستقبال الذي نظمته منظمة السياحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.