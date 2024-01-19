كينيا تحصل على قرض مشترك بقيمة 210 ملايين دولار

ذكر متحدث باسم وزارة الخزانة في كينيا أن بلاده حصلت على قرض مشترك بقيمة 210 ملايين دولار، بترتيب من بنك "التجارة والتنمية" وتتوقع المزيد، قبل نهاية العام المالي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وكان محافظ البنك المركزي الكيني، كاماو توجي، قد أعلن في ديسمبر الماضي أن بلاده تتوقع قرضا بقيمة 300 مليون دولار من بنك "التجارة والتنمية"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وحصلت كينيا أمس الخميس على قرض بقيمة 685 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، قبل موعد استحقاق سندات اليورو.

وأعلنت كينيا أمس الخميس أيضا أن العملية تجرى لتمديد سداد سندات اليورو المستحقة عام 2024 .

وكانت كينيا قد فوضت مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية لترتيب قرض مجمع بقيمة 500 مليون دولار على شريحتين مدة الأولى 3 سنوات والثانية 5 سنوات، بحسب بيان من بنك ستاندرد تشارترد كينيا، بتاريخ السادس من تموز/يوليو الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كينيا فوضت بنوك سيتي بنك وراند مرشانت بنك وستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا وستاندرد تشارترد بنك لترتيب القرض.

كما شارك بنك التصدير والاستيراد الأفريقي في القرض كمدير للاكتتاب، في حين سيتم تخصيص مشاركته في الشريحة الأطول أجل من القرض.

وتعتزم كينيا استخدام القرض لتمويل مشروعات تنموية.

وفي مايو الماضي قال وزير الخزانة الكيني، نجوجونا ندونجو في، إن الحكومة تلقت أكثر من 300 اقتراحا بشأن إدارة سندات دولية بقيمة مليار دولار وتستحق السداد في العام المقبل.