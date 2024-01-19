ألمانيا: جائزة شارلمان 2024 تذهب إلى رئيس المؤتمر الحاخامي الأوروبي

أعلنت إدارة جائزة شارلمان الدولية التي تقدمها مدينة آخن الألمانية، اليوم الجمعة، منح الجائزة لعام 2024 لرئيس المؤتمر الحاخامي الأوروبي بنحاس جولدشميت، مضيفة أنه سيتم تكريم الجاليات اليهودية في أوروبا أيضا.

وأوضحت الإدارة أنها تهدف بهذا التكريم إلى توصيل رسالة مفادها أن الحياة اليهودية تعد من المسلمات في أوروبا، وبأنه لا ينبغي أن يكون هناك مكان في أوروبا لمعاداة السامية.

كانت الجرائم المصنفة "معادية للسامية" سجلت ارتفاعا متسارعا في عدة دول أوروبية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الإدارة أن جولدشميت طالما عمل من أجل دعم الفكرة التي ترى بضرورة توفير مكان في أوروبا للأشخاص الذين يختلفون أشد الاختلاف من حيث المنشأ الديني والثقافي.

وكان جولدشميت المولود في مدينة زيورخ عام 1963 توجه بعد تدريبه كحاخام إلى إسرائيل ثم إلى الاتحاد السوفيتي السابق ليساهم هناك في إعادة إحياء الحياة اليهودية بعد انتهاء الشيوعية. وفي عام 1993 تم انتخابه لمنصب الحاخام الأكبر لموسكو.

وبعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، قاوم جولدشميت الدعوات الموجهة إليه بتأييد الحرب وغادر موسكو في مارس 2022.

يذكر أن جولدشميت يتقلد بالفعل منذ 2011 منصب رئيس مؤتمر الحاخامات الأوروبيين الذي نقل مقره في العام الماضي من لندن إلى ميونخ.