ديوكوفيتش يتخطى إتشيفري ويبلغ الدور الرابع ببطولة أستراليا

واصل النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش حملته بمنافسات فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى خلال الموسم الحالي

وتأهل ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا للدور الرابع للمسابقة، عقب فوزه السهل على منافسه الأرجنتيني توماس مارتن إتشيفري بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 و7 / 6 في الدور الثالث بالبطولة.

ويأمل ديوكوفيتش في المضي قدما بالمسابقة، والتتويج بلقبها للمرة الـ11 في مسيرته الرياضية والخامسة خلال النسخ الست الأخيرة، من أجل تعزيز رقمه القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بها.

كما صعد الأسترالي أليكس دي مينور للدور ذاته، بعدما انتصر على الإيطالي فلافيو كوبولي بنتيجة 6 / 3 و6 / 3 و6 / 1.

وحافظ الإيطالي يانيك سينر على مسيرته الجيدة في منافسات فردي الرجال بالبطولة، عقب فوزه على الأرجنتيني سيباستيان بايز، في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، بنتيجة 6 / صفر و6 / 1 و6 / 3، في الدور الثالث للمسابقة.

ولم يواجه اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس أي معاناة في بلوغ الدور الرابع، عقب تخطيه عقبة منافسه الفرنسي لوكا فان آش بنتيجة 6 / 3 و6 / صفر و6 / 4.

وانتصر الروسي كارين خاشانوف على التشيكي توماس ماتشاك، بصعوبة بالغة بثلاث مجموعات لمجموعة، بنتيجة 6 / 4 و7 / 6 و4 / 6 و7 / 6.

وقلب الأمريكي تايلور فريتز تأخره في المجموعة الأولى أمام نظيره المجري فابيان ماروزان، ليتغلب عليه بنتيجة 3 / 6 و6 / 4 و6 / 2 و6 / 2، ليلحق بركب المتأهلين للدور الرابع في المسابقة، حيث يواجه تسيتسيباس