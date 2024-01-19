إدراج مجلتي مركز الدراسات البردية والنقوش وإيونو IWNW بآثار عين شمس ضمن قاعدة بيانات إبيسكو العالمية

أعلنت جامعة عين شمس إدراج مجلة مركز الدراسات البردية والنقوش بجامعة عين شمس ومجلة إيونو IWNW التى تصدر إلكترونيًّا باللغات الأجنبية فقط ضمن منصة إبيسكو EBSCO، وذلك تحت رعاية محمد ضياء رئيس الجامعة، حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار، وإشراف أحمد الشوكي، وكيل كلية الآثار لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحسن سليم، رئيس تحرير مجلة إيونو، وشيماء أحمد، مدير التحرير، ومدير وحدة النشر العلمي، وإيمان نصير مدير مركز الدراسات البردية والنقوش.

تأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات تبذلها كلية الآثار لنشر المجلتين على الصعيد الدولي، ورفع تقييمهما وتصنيفهما، حيث إن قاعدة البيانات العالمية إبيسكو EBSCO لها رواج كبير بين الباحثين في جميع أنحاء العالم، مما سوف يساعد في استخدام محتوى المجلة من الأبحاث المنشورة، وزيادة عدد القراء والمؤلفين.

ومن المعروف أن منصة EBSCO توفر ما يقرب من 400 قاعدة معلوماتية وبحثية وأكثر من 650.000 الف كتاب إلكتروني عبر منصة EBSCOhost بالإضافة إلى خدمة EBSCO Discovery Service التى تزود الباحثين من كل المستويات الوصول الحصري للمحتوى المتميز عالميًّا في كل مجالات المعرفة.