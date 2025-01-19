ديزني تعتزم بدء بث إعلانات موجهة بشكل شخصي على ديزني بلس

تعتزم مجموعة الترفيه والإعلام الأمريكية ديزني بث إعلانات موجهة بشكل شخصي للمشاهدين الأفراد الذين يشاهدون المحتوى من خلال اشتراك مدعوم بالإعلانات على منصة البث المباشر ديزني بلس.

ووفقا للخطة الجديدة سيكون في مقدور المعلنين تحميل عدة نسخ من كل إعلان من إعلاناتهم على منصة ديزني بلس، وسيتولى تطبيق ذكاء اصطناعي اختيار النسخة الأنسب لمزاج كل مشاهد.

كما يبدو أن ديزني ستطور مكان عرض المنتجات التي يتم الإعلان عنها،وتقول إن المشاهدين سيتمكنون من شراء المنتجات التي تظهر أثناء مشاهدة البرامج أو الأفلام عبر ديزني بلس، بشكل مباشر من خلال تطبيقاتهم.

وبحسب ديزني فإن حوالي 157 مليون مشاهد يشاهدون محتواها مع الإعلانات عبر خدمات البث الثلاث لمنصتها. ويوجد حوالي ثلثي هؤلاء المشاهدين في الولايات المتحدة.

وتستهدف منصة نتفليكس المسيطرة على الجزء الأكبر من سوق خدمات البث المباشر، جذب المعلنين إليها بعيدا عن القنوات التلفزيونية التقليدية. وبحسب أحدث الأرقام، لدى نتفليكس 70 مليون مستخدم لخدمات البث ذات الإعلانات.

يذكر أن خدمات البث كانت في الأصل تعرض الأعمال الفنية بدون فواصل إعلانية على عكس قنوات التلفزيون التقليدية. لكن هذه الخدمات اكتشفت الآن أنها تستطيع تحقيق إيرادات أكبر من خلال توفير اشتراكات أرخص مقابل بث فواصل إعلانية، وهو ما يتيح لها الحصول على إيرادات تقليدية من الإعلانات.

ويبدو أن ديزني، ستركز نشاطها في مجال الإعلانات على خدمة البث الرياضي، حيث تكون الإعلانات باهظة الثمن بشكل خاص في الولايات المتحدة. وفي السوق الأمريكية تبث ديزني الأحداث الرياضيةالتي تمتلك شبكة قنوات إسبن الرياضية حقوق بثها على منصة ديزني بلس.

يذكر أن المشاهدين حاليا يشاهدون عادة نفس الإعلانات أثناء الأحداث الرياضية الكبيرة، بحسب جوشا ماتيسون مدير ديزني.

وتقول ديزني إن المعلنين سوف يتمكنون قريبا من مخاطبة مجموعات مستهدفة محددة. وعندما تدخل المباريات الكبرى في الوقت الإضافي، سيكون في مقدور الشركات المعلنة طلب الحصول على فواصل إعلانية، عبر مزايدة تنظمها ديزني للحصول على أعلى عائد من بث الإعلانات في هذه الأوقات المميزة. كما سيتم توفير الأدوات التي تتيح للمعلنين قياس كفاءة وتأثير إعلاناتهم على المستوى الدولي.