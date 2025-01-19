الصحة: تكليف رئاسي بتقديم كل أشكال الدعم للفلسطينيين في غزة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تكليفًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة أجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأحد، أن الدعم الصحي أحد أهم ما يحتاجه الفلسطينيون في القطاع.

وأشار إلى أن مستشفيات شمال سيناء مستعدة لاستقبال الجرحى والمرضى، مؤكدا جاهزية مخازن الدعم اللوجستي التابعة للهلال الأحمر وفقًا للخطط الموضوعة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

ونوه بأن مصر بدأت في التعامل مع الوضع الصحي بغزة منذ نوفمبر 2023، مؤكدا أن هناك خططًا موضوعة لتقديم مزيد من الدعم في الفترة المقبلة.

وشدد على أن غرفة الأزمة بالوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، على تقديم كافة أشكال المساعدات، ولديها دراسة حول حجم الضرر الصحي بقطاع غزة، وأعداد المرضى والمصابين الذين يحتاجون رعاية صحية.

وجدد التأكيد على وضع خطط للتعامل مع الأمر، مع التأكُّد من الادوية ومراكز الإحالة سواء في مستشفيات شمال سيناء أو محافظات أخرى وتوفر المستلزمات الطبية ومخزون كاف من الدم بجانب توفر الطواقم الطبية.