تستضيف مكتبة تنمية المعادي، بالتعاون مع دار الشروق، حفل توقيع ومناقشة رواية "الذي لا يحب جمال عبدالناصر"، للكاتب والروائي العماني سليمان المعمري، تقدمه وتحاوره الكاتبة والناقدة آية طنطاوي، غدا الإثنين في السابعة مساء.

وسليمان المعمري كاتب وإعلامي عماني، من مواليد عام 1974، اشتهر بكتابة القصص القصيرة والروايات، بالإضافة إلى إنه ألف 3 مجموعات قصصية.

وترأس المعمري، الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، وأسرة كتاب القصة في عمان، وقسم البرامج الثقافية بإذاعة سلطنة عمان، وحاز على العديد من الجوائز الأدبية من بينها جائزة يوسف إدريس للقصة العربية.

ولسليمان المعمري العديد من الأعمال، ومنها: "ربما لأنه رجل مهزوم"، و"الأشياء أقرب مما تبدو في المرآة"، و"عبدالفتاح المنغلق لا يحب التفاصيل"، و"بيليه أم مارادونا؟ الإجابة ميسي"، ورواية "الذي لا يحب جمال عبدالناصر"، والصادرة حديثا في طبعة جديدة عن دار الشروق.