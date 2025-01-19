الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين في غزة السبت المقبل

قال قيادي في حركة حماس،، بأنّ الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة سيجري مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تمّ الإفراج عن ثلاث رهينات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار اليوم.

وأوضح القيادي المشارك في المفاوضات، لوكالة فرانس برس، طالباً عدم الكشف عن هويته أن "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين ستجري مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار".

في سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي قبل قليل صوراً الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن مع أمهاتهن.

وأكد الجيش أن المحررات الثلاثة وصلن إلى مستشفى شيبا بتل أبيب لتلقي العلاج المخطط له، واللقاء مع عائلاتهن.