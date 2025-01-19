مدرب بيراميدز: من يسعى للبطولة عليه الفوز على أي فريق

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير على دجوليبا المالي بستة أهداف دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية وكان رد فعلهم رائع بتسجيل ستة أهداف وتحقيق انتصار كبير.

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية ولم ينظر إلى المنافس بأي نظرة تعالي، ولعب بكل قوة، وهذا الفوز وضع بيراميدز ثانيا في المجموعة. وعلينا الآن الانتظار لحين إجراء القرعة وتحديد الفريق المنافس في ربع النهائي.

وحول تفضيله لأي منافس قال يورتشيتش أنه لا يمكن النظر في الأمر حاليا لأن المباريات ما يزال أمامها وقت حيث تقام نهاية شهر مارس، والأمور من الممكن أن تتغير تماما في هذه الأمور، ومن الممكن الحديث عن تفضيل فريق على آخر، ولكن من يسعى للبطولة عليه التفكير في كل الاحتمالات وتحقيق الفوز على أي منافس.

يورتشيتش أكد أنه خلال لقاء دجوليبا فكر كثيرا في المباريات المقبلة حيث يخوض ٣ مواجهات هامة أمام زد ثم الأهلي والزمالك، وبالتالي كانت التغييرات لمنح الفرصة للاعبين، وبالفعل قدم عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما رد فعل قوي وسجلا هدفين، وكذلك اطمأن على بقية اللاعبين وأراح بعضهم في ظل الإجهاد من توالي اللقاءات محليا وقاريا.