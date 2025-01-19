إدانة رجل في قضية اغتصاب طبيبة توفيت بجراحها في الهند

أدانت محكمة في مدينة كولكاتا بشرق الهند رجلا / 33 عاما / باغتصاب طبيبة شابة توفيت متأثرة بجراحها العام الماضي ، حسبما ذكرت وسائل إعلام اليوم السبت.

ومن المقرر أن يصدر بعد غد الاثنين الحكم على المدعى عليه، الذي قيل إنه عمل كمتطوع في نفس المستشفى .

وهو عرضة لعقوبة الإعدام بسبب الاعتداء الذي أثار موجة من الاحتجاجات والإضرابات من قبل الأطباء في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ووفقا لشبكة (إن دي تي في) التلفزيونية الهندية، تمسك الرجل ببراءته في المحكمة وادعى أنه تم توريطه في تهمة قتل الطبيبة المتدربة البالغة من العمر 31 عاما.

ويتعرض الأطباء في الهند للعنف مرارا وتكرارا في مكان العمل.

وبالإضافة إلى معاقبة الجاني أو الجناة، طالب المشاركون في المحاكمة أيضا بظروف عمل أكثر أمانا، ووضع حد لـ "ثقافة التهديد" السائدة، وحماية أفضل للمرأة.

وعثر على جثة المرأة في غرفة ندوات في العيادة، حيث كانت نائمة بعد نوبة عمل طويلة.

وألقت الشرطة القبض على المساعد المتطوع كمشتبه به.

وفي ذلك الوقت، قال أطباء إن تشريح الجثة أشار إلى أن الضحية ربما جرى اغتصابها بشكل مشترك من جانب عدة أشخاص.

وبحسب الأرقام الرسمية، يتم اغتصاب امرأة أو فتاة كل 15 دقيقة في الهند.

ويفترض نشطاء حقوق المرأة أن عدد القضايا التي لم يتم الإبلاغ عنها مرتفع.

وبالرغم من تشديد القوانين ذات الصلة في الهند خلال الأعوام القلائل الماضية، لا يزال العديد من الأشخاص يشعرون بأنه لا يتم فعل سوى القليل للغاية لمنع مثل تلك الجرائم.