مالين يعزز هجوم دورتموند في مواجهة أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد دونيل مالين مهاجم بوروسيا دورتموند للعودة مجددا للمشاركة في المباريات عندما يلعب ضد ناديه القديم أيندهوفن الهولندي غدا الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

قال مالين قبل مباراة الذهاب بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 "بالطبع إنها لحظة استثنائية، أشعر وكأنني أعود إلى بيتي".

وارتدى مالين قميص أيندهوفن خلال الفترة بين عامي 2017 و2021 بينما كان بيتر بوس المدير الفني الحالي لأيندهوفن مدربا لدورتموند لبضعة أشهر قبل رحيله في ديسمبر 2017.

قال بوس "لم أتواجد في دورتموند لفترة طويلة، أحترم هذا النادي ولكني أريد الفوز عليه".

وتأهل دورتموند بفضل تصدره المجموعة الحديدية متفوقا على باريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل يونايتد، لكنه يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الألماني متخلفا بـ 17 نقطة عن باير ليفركوزن صاحب الصدارة.

وتعثر دورتموند في مباراته الأخيرة بالدوري بالتعادل أمام فولفسبورج بنتيجة 1/1، لكن قائد الفريق إيمري تشان صرح عبر قناة سكاي "سنذهب إلى هولندا لتحقيق الفوز، لقد وصلنا لمستوى دوري أبطال أوروبا بنسبة 100%".

ويسعى دورتموند الفائز بلقب دوري الأبطال في عام 1997 ووصيف البطل في عام 2013 للتأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ عام 2021 علما بأنه سيخوض مباراة الإياب على ملعبه في 13 مارس المقبل.

في المقابل فإن فريق أيندهوفن يعتلي قمة ترتيب الدوري الهولندي محققا 20 فوزا في 22 مباراة وفاز في 15 من آخر 17 مباراة على ملعبه في جميع المسابقات مسجلا 33 هدفا مقابل 5 أهداف فقط في شباكه.

من جانبه حذر سباستيان كيل المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند لاعبي فريقه، قائلا "ندرك أن أيندهوفن فريق قوي للغاية وإذا لم نقدم أداء جيدا في المباراتين سنودع البطولة، لابد من بذل جهد كبير والتحلي بأقصى درجات التركيز".

وكان كيل انتقد لاعبي دورتموند بعد التعادل مع فولفسبورج، مشيرا إلى أن الفريق عابه التعالي أمام منافسه.