الكرملين: تصريحات الغرب حول وفاة نافالني لا يمكن أن تلحق الضرر ببوتين

قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "إن تصريحات المسئولين الغربيين حول وفاة ألكسي نافالني لا يمكن أن تلحق الضرر بالرئيس فلاديمير ببوتين، ولكنها لا تليق بمن يصدرها".



وأضاف بيسكوف: "الكرملين يعتبر أنه من غير المسموح الإدلاء بتصريحات فظة بشكل علني حتى يتم إعلان نتائج التحقيق في وفاة نافالني".



وتابع: "التحقيق في وفاة ألكسي نافالني يجري تنفيذه وفق الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الروسية".



وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت مؤخرا وفاة المعارض الروسي ألكسي نافالني في محبسة المشدد، بينما حملت شخصيات سياسية غربية السلطات الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي.