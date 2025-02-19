السلطات المغربية تعلن عن إحباط مخطط إرهابي

أعلنت السلطات المغربية، اليوم، عن إحباط "مخطط إرهابي بالغ الخطورة" كان يستهدف البلاد.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء أن المخطط كان يستهدف المغرب، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم داعش بمنطقة الساحل الإفريقي.

وأضاف البيان أن عملية أمنية موسعة في عدة مدن من بينها العيون والدار البيضاء وفاس وطنجة وضواحي العاصمة الرباط، أسفرت عن توقيف 12 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 18 و40 سنة، بايعوا تنظيم داعش وانخرطوا في الإعداد والتنسيق لتنفيذ "مشاريع إرهابية خطيرة".

وأشار البيان إلى أن عمليات التفتيش في منازل أعضاء هذه الخلية أسفرت عن ضبط أجسام ناسفة ومواد كيميائية وأسلاك وأجهزة هواتف محمولة تستخدم للتفجير عن بعد، فضلا عن عدد كبير من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام، بالإضافة إلى مخطوطات ورقية تحتوي على رصد دقيق لبعض المواقع والمنشآت المستهدفة.

وذكر البيان الأمني أن الخلية كانت تنوي استهداف عناصر الأمن ومنشآت اقتصادية وأمنية حساسة ومصالح أجنبية بالمغرب.