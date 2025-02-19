رويترز: الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة رويترز، بالاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وفق مسودة اطلعت عليها.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير الجاري.

وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد صرح بأنّ العقوبات المفروضة على بلاده تكبل أيدي الشعب.

كما دعا المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، إلى رفع العقوبات عن سوريا، لافتاً إلى أن "18 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية".

وقال إن رفع العقوبات من أبرز التحديات أمام الإدارة السورية الجديدة، كما لن نتمكن من تحقيق نجاح سياسي في سوريا من دون اقتصاد منتعش.