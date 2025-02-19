أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 862 ألفا و390 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو 862 ألفا و390 جنديا، بينهم 1300 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأربعاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10 آلاف 120 دبابة، منها 19 دبابة أمس الثلاثاء، و21098 مركبة قتالية مدرعة، و23 ألفا و347 نظام مدفعية، و1288 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1072 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 370 طائرة حربية، و331 مروحية، و25 ألفا و861 طائرة مسيرة، و3064 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و37 ألفا و825 من المركبات وخزانات الوقود، و3752 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.