السعودية: بدء سريان تعديلات نظام العمل لضمان حقوق العمال

بدأ في المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء سريان تعديلات نظام العمل لرفع كفاءة سوق العمل وتطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، لضمان حقوقهم.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في بيان لها عن بدء سريان تعديلات نظام العمل ابتداءً من اليوم الأربعاء، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء ، بناءً على مرسوم ملكي والصادر بتاريخ 12/08/2024

وأوضحت الموارد البشرية السعودية أن صدور القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، ورفع كفاءة سوق العمل لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وتشمل التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة من النظام، إضافة إلى حذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين، بما يسهم في تطوير العلاقات التعاقدية بين أطراف العمل، وضمان حقوقهم، وتهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية واستقرارًا، بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وزيادة الفرص الوظيفية، ودعم مساهمة القطاع الخاص في التنمية.

كما أوضحت الوزارة أنه ستصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الأخرى ذات الصلة بالتزامن مع بدء نفاذ التعديلات غدا الخميس ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء السعودي.