الشرطة الهندية تداهم مكتبات في منطقة كشمير المتنازع عليها

داهمت الشرطة في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير مكتبات، وصادرت 668 كتابا له صلة بمنظمة إسلامية كبيرة في المنطقة المتنازع عليها، التي تشهد تصاعد القيود الصارمة على المطبوعات خلال الأعوام الماضية.

وبدأت المداهمات الجمعة الماضية في سريناجار، المدينة الرئيسية بالمنطقة. وقالت الشرطة عبر منصة " اكس " إنها تحركت " بناء على معلومات استخباراتية موثوق فيها بشأن بيع وتوزيع سري لمواد مطبوعة تروج لإيدلوجية منظمة محظورة".

ووفقا لبائعي الكتب، فإنه تم نشر معظم الكتب المصادرة من جانب دار " المكتبة المركزية للناشرين الإسلاميين " ومقرها نيودلهي، ذات الصلة بالفرع الهندي للجماعة الإسلامية الهندية، إحدى أكبر المنظمات السياسية والسياسية في شبه القارة الهندية.

وكانت السلطات الهندية قد حظرت الجماعية الإسلامية في كشمير، باعتبارها " جماعة غير قانونية " في فبراير/شباط 2019، قبل أشهر من إنهاء نيودلهي لوضع الحكم شبه الذاتي للمنطقة في أغسطس/آب 2019.