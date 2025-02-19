ترحيب عربي باستضافة السعودية محادثات لإنهاء الخلافات الأمريكية الروسية

رحبت دول ومنظمات عربية، باستضافة السعودية اجتماعا لإنهاء الخلافات بين الولايات المتحدة وروسيا، منذ توترات حرب أوكرانيا، معربين عن أملهم في حل الأزمة الأوكرانية الروسية واستقرار العالم والمنطقة.



جاء ذلك في مواقف رسمية صادرة عن كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، والأردن والعراق وفلسطين، ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي والجامعة العربية عقب الاجتماع الثلاثاء.

وشهدت الرياض الثلاثاء، "مباحثات بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف والولايات المتحدة ماركو روبيو في الرياض، في إطار مساعي المملكة لبحث تحسين العلاقات بين البلدين، وبحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان"، وفق قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

** قطر

ورحبت قطر في بيان لوزارة الخارجية باستضافة السعودية المحادثات مؤكدة أن "مبادرة المملكة تأتي امتدادًا لدورها المسؤول في دعم الحلول السلمية، وترسيخ الحوار كونه نهجًا أساسيًا لحل الخلافات وتعزيز التفاهم الدولي".

وثمّنت "الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها المملكة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية، معربة عن دعمها "لجميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وتعزيز التعاون بين الدول بما يحقق الأمن والاستقرار العالمي".

وقال متحدث الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "نرحب باستضافة السعودية المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وندعم تلك الجهود ومنفتحون لتقديم أي دعم".

** الإمارات

من جانبها رحبت الإمارات في بيان للخارجية، بجهود المملكة لاستضافة تلك المباحثات، مؤكدة أنها "تعكس التزام المملكة بدعم جهود السلام الدولية، وتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين".

وأعربت عن أملها في أن "تكون المحادثات خطوة مهمة نحو جسر الهوة وتعزيز التواصل والحوار لإنهاء هذا الصراع (الأوكراني الروسي)".

**الكويت

ورحبت الكويت في بيان للخارجية بإعلان المملكة استضافة المحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة،

وأعربت عن تطلعها بأن "تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار في العالم".

** البحرين

وأعربت البحرين في بيان للخارجية عن ترحيبها بالمحادثات ذاتها، مشيرة إلى أنها تأتي في "إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلم في العالم".

وأشادت المنامة بـ"جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل هذه المحادثات للوصول إلى نتائج إيجابية تعكس تفاني المملكة في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين".

** سلطنة عمان

وأعربت سلطنة عُمان في بيان للخارجية عن ترحيبها باستضافة محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية بالرياض.

وأكدت دعمها "لهذه الجهود الخيّرة في سبيل تغليب لغة الحوار والدبلوماسية وصولًا إلى الحلول السياسية التي تُحقق السلام والأمن والاستقرار".

** الأردن

كما رحب الأردن في بيان للخارجية باستضافة السعودية للمحادثات، مثمنا "جهود المملكة ودورها الرئيس في استضافة هذه المحادثات، التي تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق السلام الشامل والعادل في العالم".

وأعرب عن أمله أن "تحقق مخرجات هذه المحادثات أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين".

** العراق

بدوره أعرب العراق في بيان للخارجية عن ترحيبه بـ"استضافة السعودية للمباحثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة".

وأكد أن تلك الاستضافة "تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي".

** فلسطين

ورحبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، باستضافة المملكة محادثات روسيا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها " تؤكد دور المملكة الفاعل في تحقيق الأمن والسلام".

وأكدت أن تلك الاستضافة "تأتي تتويجًا للسياسة الحكيمة التي تنتهجها قيادة المملكة التي تعزز الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعكس المكانة الريادية للمملكة على الساحة الدولية".

- المنظمات العربية

** مجلس التعاون الخليجي

وعلى مستوى المنظمات، أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن "استضافة السعودية، للمحادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة في الرياض تأتي شاهدًا على دورها الريادي ومكانتها الرفيعة على الساحة الدولية، وتجسد نهجها الراسخ في دعم الاستقرار العالمي من خلال الحوار والدبلوماسية".

وأكد أن "هذه الخطوة المباركة تأتي امتدادًا للنهج السياسي الحكيم والمتزن الذي دأبت عليه المملكة، الذي يتسق مع المبادئ الراسخة التي تتبناها دول مجلس التعاون الخليجي في تقريب وجهات النظر، وحل الأزمات عبر الحوار والتفاهم، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي والدولي".

** البرلمان العربي

ورحب رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، في بيان باستضافة المملكة المباحثات الأمريكية الروسية، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها المملكة في هذا الشأن تجسد مكانتها العالمية الكبيرة، في ظل القيادة الحكيمة للمملكة".

وأعرب اليماحي، عن "تمنياته بأن تُسفر هذه المباحثات عن التوصل إلى تفاهمات تنهي هذه الأزمة، بما ينعكس بالإيجاب على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم أجمع".

** الجامعة العربية

رحبت جامعة الدول العربية في بيان باستضافة المملكة العربية السعودية لمحادثات روسية أمريكية في الرياض.

وأكدت أن "استضافة المملكة لهذه المحادثات إسهام عربيٌ مهمٌ في جهود إحلال السلام في العالم، والبحث عن تسوية للحرب الروسية الأوكرانية، بما لها من ارتدادات سلبية كثيرة على الاستقرار والازدهار في العالم"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

- مخرجات

والثلاثاء قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي بالرياض، إن بلاده اتفقت مع الولايات المتحدة الأمريكية على تبادل تعيين سفيرين لديهما في أقرب وقت، وإزالة المشكلات المتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية.

وأكد أنهم اتفقوا مع الوفد الأمريكي، خلال الاجتماع، على إنشاء مسار لحل الأزمة مع أوكرانيا في "المستقبل القريب".

كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مؤتمر صحفي منفصل، التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن تشكيل لجان رفيعة المستوى لإجراء مفاوضات سلام تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي 13 فبراير الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقدون اجتماعا في السعودية".

وقبلها بيوم، أعلن ترامب توصله إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.