موعد الظهور الأول لسيرجيو راموس مع مونتيري

أصبح النجم الإسباني المخضرم سيرجيو راموس، جاهزا لظهوره الأول مع مونتيري المكسيكي، بعد تسجيله في قائمة الفريق برابطة المحترفين.

وأعلن النادي الملقب بـ لوس رايادوس عبر حسابه على شبكة (إكس) بأن المدافع التاريخي لريال مدريد الإسباني سابقا أتم كل أوراقه، وأصبح لاعبًا جديدًا في قائمة الفريق.

وظهر صاحب الـ 39 عاما على الموقع الرسمي للرابطة بالقميص رقم 93، وهو الرقم الذي اختاره تكريما لناديه الأسبق.

وجاء اختيار راموس لهذا الرقم تخليدا لذكرى الدقيقة 93 التي سجل فيها هدف التعادل القاتل للريال في شباك أتلتيكو مدريد في نهائي دوري الأبطال في 2014 بلشبونة، والذي مدد المباراة لشوطين إضافيين حسم خلالهما الميرينجي اللقب بنتيجة 4 - 1.

وقد يكون الظهور الأول لراموس بقميص مونتيري السبت المقبل عندما يستقبل وسط جماهيره فريق سان لويس ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الختامية للدوري المكسيكي (كلاوسورا 2025).

وبعد مرور 7 جولات من المرحلة الختامية، يحتل مونتيري المركز العاشر، من إجمالي 18، برصيد 9 نقاط حققها من فوزين و3 تعادلات وخسارتين، ويبتعد عن المتصدر، كلوب ليون، بفارق 10 نقاط.