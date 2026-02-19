رئيس جامعة سوهاج يفتتح المقر الجديد لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس



افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، المقر الجديد لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس؛ وذلك في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير منظومة التدريب ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، بما يعزز من جودة العملية التعليمية ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع.

وقال النعماني إن افتتاح المركز الجديد جاء تأكيدا على حرص الجامعة على توفير بيئة تدريبية متكاملة تسهم في صقل مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب كوادر مؤهلة تمتلك أدوات المعرفة والتكنولوجيا، وقادرة على الابتكار والتطوير المستمر.

وأوضح الدكتور عنبر محمود، مدير المركز، أن المركز يضم قاعتين تدريب مجهزتين بأحدث الوسائل التعليمية، إلى جانب قاعة حاسب آلي متطورة تضم 90 جهازا مزودا بأحدث البرامج والتطبيقات التقنية، بما يسهم في تنفيذ برامج متخصصة في التحليل الإحصائي وتصميم المقررات الإلكترونية.

وأضاف أن المركز يوفر بيئة تدريبية متكاملة تشمل قاعات مجهزة، ومكاتب إدارية، وأماكن استراحة وخدمات مساندة، بما يضمن تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأعرب الدكتور عنبر محمود وأعضاء هيئة التدريس عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس الجامعة على دعمه المتواصل لمنظومة التدريب والتطوير، وحرصه على توفير بيئة تعليمية حديثة تسهم في الارتقاء بالأداء الأكاديمي.