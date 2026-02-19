عقوبات أمريكية على 3 من قادة مليشيات الدعم السريع بسبب أحداث الفاشر

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، عقوبات على ثلاثة من قادة مليشيات الدعم السريع في السودان على خلفية دورهم في حصار الفاشر لمدة 18 شهرا والاستيلاء عليها، متهمة المليشيا بارتكاب عمليات قتل ممنهجة وواسعة النطاق.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان إعلان العقوبات، مليشيات الدعم السريع بارتكاب "حملة مروعة من القتل على أسس عرقية والتعذيب والتجويع والعنف الجنسي" خلال حصار الفاشر والسيطرة عليها، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

سقطت الفاشر التابعة لدارفور في أيدي مليشيات الدعم السريع في أكتوبر 2025 بعد حصار طويل أدى إلى عمليات قتل جماعي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن مقاتلي مليشيات الدعم السريع، بمجرد الاستيلاء على الفاشر في أكتوبر "كثفوا عمليات القتل الممنهجة والواسعة النطاق والاعتقالات والعنف الجنسي، ولم يتركوا أيا من الناجين سالما، بما في ذلك المدنيون".

واتهمت وزارة الخزانة المليشيات بتبني حملة ممنهجة لتدمير أدلة القتل الجماعي عن طريق دفن وحرق والتخلص من عشرات الآلاف من الجثث.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من الفاشر منذ أواخر أكتوبر بعد أن سيطرت مليشيات الدعم السريع على المدينة عقب حصار دام 18 شهرا ألقى بالمدينة في براثن المجاعة.