رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية يعقد اجتماعا لمناقشة التعاون لتنمية عدد من القرى

بحث السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس ملف التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في تنفيذ مشروع تنمية 500 قرية من القرى الأكثر احتياجاً.

وناقش السفير سعد - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس بمقر وزارة الخارجية - مختلف تفاصيل المشروع، بما في ذلك النطاق الجغرافي للمشروع، وسُبل استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري والطاقة، والجوانب الاجتماعية لسكان المناطق الريفية، وتمكين المرأة إقتصاديا وإجتماعياً، وأهمية توافق المشروع مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030. وقد أعرب الجانب الأوروبي خلال الاجتماع عن اهتمامه بتطوير وتعميق التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة.

شارك في الاجتماع مجموعة العمل الوطنية المعنية بدراسة وإعداد عدد من المشروعات الكبرى للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021-2027، والتي تضم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والخارجية، كما حضر الاجتماع ممثلون عن الوزارات المشاركة والمستفيدة من المشروع والتي شملت وزارات التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، التضامن الاجتماعي، الموارد المائية والري، والتعليم والتعليم الفني، والتموين والتجارة الداخلية، ووفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

ويأتى هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الفنية التي يعقدها المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، تنفيذاً للتوافق الذي تم بين وزير الخارجية ووزيرتي التخطيط والتعاون الدولي مع المفوض الأوروبي للجوار وسياسة التوسع خلال الاتصال الهاتفي الذي تم في 4 أكتوبر 2020، حيث تم الاتفاق على أن تتقدم مصر بعدد محدود من المشروعات الكبرى كباكورة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2021-2027.