حارس اتحاد جدة: حققنا فوزا صعبا على الفتح رغم النتيجة الكبيرة

يرى مارسيلو جروهي، حارس مرمى الاتحاد أن فريقه حقق فوزًا صعبًا على الفتح رغم النتيجة الكبيرة 5 /1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري السعودي.

وقال جروهي في تصريحات تليفزيونية إن الاتحاد عانى أمام الفتح في الشوط الأول، لكنه نجح في فرض كلمته في الشوط الثاني وحسم المباراة والنقاط الثلاث ليعزز صدارته لترتيب المسابقة.

وعن دوره الكبير في تحقيق الاتحاد للانتصارات المتتالية في الدوري والحفاظ على شباكه أكبر عدد من المباريات هذا الموسم، قال إن جميع اللاعبين يقومون بدورهم على أكمل وجه خاصة على المستوى الدفاعي.