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يرى أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق أن أزمة العلاقة المتوترة ما بين محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأبيض وجماهير الغريم التقليدي النادي الأهلي قد لا تجد حلاً.

وكان شيكابالا قد دخل في مناوشات مع جماهير الأهلي على هامش مباراة قمة نهائي كأس مصر التي أقيمت بالسعودية وفاز خلالها الاحمر بهدفين دون رد.

وقال ميدو في تصريحات إذاعية: "لا أعرف الظروف التي حدثت قبل أن يشير شيكابالا للجماهير عقب مباراة نهائي الكأس، كنا نجلس بين جماهير الأهلي في أجواء جيدة خلال مباراة الرياض"

وأضاف: "شيكابالا لاعب كبير وقائد الزمالك، والأهلي نادٍ كبير بجماهيره، لكن بصراحة مش عارف إيه الحل للموضوع.. مش لاقي لها حل!".