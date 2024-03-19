كشف ملابسات مقتل محامي بطلق ناري خلال مشاجرة في كفر الشيخ

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تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع أمن كفر الشيخ، من كشف ملابسات مقتل محامي خلال مشاجرة في كفر الشيخ.

تلقى مركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووفاة (محامى - مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته برش خرطوش.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، حيث قام بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى أثناء تواجده بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهما.

بالتنسق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبطه وبرفقته عاطل - مقيم بذات العنوان "له معلومات جنائية"، بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط برفقته، وأرشد عن (بندقية خرطوش وطلقات، دراجة نارية ملكه "بدون لوحات معدنية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.