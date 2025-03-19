رفع السرية عن وثائق بشأن اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي

تم الكشف عن ملفات كانت مصنفة سرية سابقا تتعلق باغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، وأتيحت للجمهور.

وتم نشر الوثائق على الموقع الإلكتروني لإدارة المحفوظات والسجلات الوطنية الأمريكية. وجرى إصدار الغالبية العظمى من مجموعة الأرشيف الوطني التي تضم أكثر من 6 ملايين صفحة من السجلات والصور الفوتوغرافية والصور المتحركة والتسجيلات الصوتية والتحف المتعلقة بالاغتيال.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين يوم الاثنين إن الإدارة ستصدر 80 ألف ملف، مضيفا أثناء زيارته لمركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن: "لدينا كمية هائلة من الورق. لديك الكثير من القراءة".

وقدر باحثون أن ثلاثة آلاف سجل أو نحو ذلك لم يتم إصدارها ، سواء كليا أو جزئيا. وفي الشهر الماضي ، قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنه اكتشف حوالي 2400 سجل جديد يتعلق بعملية الاغتيال.