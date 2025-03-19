انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مقر إقامة الرئيس الصومالي

انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق، يوم الثلاثاء، بالقرب من القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، بينما أعلنت الحكومة أن الهجوم، الذي نفذته جماعة مسلحة، استهدف موكب الرئيس الصومالي.

ووصف بيان صادر عن وزارة الإعلام الهجوم بأنه "عمل جبان يعكس حالة اليأس"، محملا حركة الشباب، التي تبنت العملية، المسؤولية. ولم يذكر البيان حصيلة رسمية للضحايا، لكن شاهد عيان أفاد بأنه شاهد ثلاث جثث في موقع الانفجار.

وأكدت الحكومة أن الرئيس حسن شيخ محمود لم يُصب بأذى.

وتشن حركة الشباب، التي تعارض الحكومة في الصومال، هجمات متكررة تستهدف مسؤولين حكوميين وعناصر من الجيش، مستغلة نفوذها في بعض المناطق الريفية رغم العمليات العسكرية المستمرة التي تنفذها القوات الصومالية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي.

وقع الانفجار بالقرب من القصر الرئاسي بعد لحظات من مغادرة الرئيس حسن شيخ محمود في موكب متجه إلى المطار الرئيسي، حيث كان في طريقه إلى منطقة شبيلي الوسطى جنوبي البلاد للإشراف على عمليات عسكرية ضد حركة الشباب.

وأعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم عبر موقع إلكتروني تابع لها.

وقال شاهد عيان، يدعى أيوب عثمان، إنه رأى "ثلاثة أشخاص ملقين على الأرض بلا حراك، يغطيهم الغبار والأنقاض". بينما أفاد شاهد آخر، يدعى حسن نور، يسكن بالقرب من الموقع، بأنه شاهد جثتين.

من جانبه، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة الهجوم الذي استهدف موكب الرئيس وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مجددا دعم الأمم المتحدة للشعب والحكومة الصومالية في "مكافحة الإرهاب وتعزيز جهود السلام والاستقرار"، وفقا لما صرح به المتحدث الأممي فرحان حق.

كما أدانت السفارة البريطانية في مقديشو الهجوم، مؤكدة دعمها لجهود الصومال في مكافحة الإرهاب.