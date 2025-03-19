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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المتهمين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارة بالإسكندرية، عقب تداول فيديو الواقعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المستلزمات الكهربائية بالإسكندرية.

بالفحص وبسؤال مندوبى الشركة قررا أن الواقعة قديمة وتم تصويرها خلال العام الماضى حيث حضر (اثنين من الصبية) عقب الإفطار وقاما بإلقاء قطعة ألعاب نارية داخل السيارة ولاذا بالفرار.

تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (طالبان- مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل). وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.