محافظ الأقصر يتفقد ساحة أبو الحجاج قبيل صلاة العيد للاطمئنان على جاهزيتها

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، منذ قليل، جولة تفقدية لساحة العارف بالله الشيخ أبوالحجاج الأقصري، وذلك قبل ساعات قليلة من أداء صلاة عيد الفطر المبارك، بهدف متابعة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال المصلين.

واطمأن المحافظ خلال الجولة على أعمال الفرش والإضاءة، وتنظيم حركة المرور في محيط الساحة؛ لضمان توفير الأجواء المناسبة لأداء الصلاة في سهولة ويسر ، كما تفقد مصلى النساء 1، 2.

وحرص محافظ الأقصر على الاستماع إلى المواطنين الذين تواجدوا بالمكان، مؤكداً اهتمامه بلقائهم، بما يعكس التفاعل الإيجابي بين الأجهزة التنفيذية وأهالي المحافظة.