في الحلقة السادسة من مسلسل «قصر النيل»، كشفت عن خبايا أخرى لـ«كاميليا» والتي حضرت لحظة وفاة «فهمي السيوفي»، الرجل الذي قتل والدها واتهمه ظلمًا بالسرقة، لتعيش بسببه «كاميليا» أتعس أيام حياتها، ويأتي اليوم الذي تنتقم فيه لوالدها وتقتله بكتم أنفاسه عن طريق الوسادة التي ينام عليها، وتقرر استكمال انتقامها نحو العائلة بالتتابع.

الأمر الذي يدعم بقوة احتمالية أن تكون كاميليا هي التي قتلت «منصور السيوفي» وفقًا لخطة انتقامها من العائلة، وهذا ما تحاول إثباته «عايدة» بعدما حرقت النيجاتيف الخاص بزوجها «نبيل السيوفي»، وأكدت أن «كاميليا» هي من لها المصلحة الأكبر في قتل «منصور السيوفي»، كما أمرت بقتل عشيقة زوجها بعدما علمت أن لديها طفل، وأن علاقتها معه مازالت مستمرة، فيما بلغّت «كاميليا» الضابط «خالد نوح» بأن «نبيل السيوفي» تشاجر مع «منصور السيوفي» قبل مقتله بخصوص علاقته بتلك الفتاة.

«قصر النيل» بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج خالد مرعي.