أعلن بوروسيا دورتموند رفضه المشاركة في دوري السوبر الأوروبي المزمع إقامته بين كبار أندية أوروبا، كما أوضح رفض نادي بايرن ميونيخ أيضا للفكرة.

وكان الموقع الرسمي لريال مدريد نشر بيانا موحدا للأندية الـ 12، ذكر من خلاله: «الأندية المؤسسة هي: ميلان، آرسنال، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، برشلونة، إنتر ميلان، يوفنتوس، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، وتوتنهام».

وأفاد هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند في بيان بأن ناديه يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وشدد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لدورتموند، في بيان رسمي على أن ناديه يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي.

وأكد التزام النادي الألماني بالمشاركة في البطولات تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

كما أوضح البيان أن نادي بايرن ميونيخ يشارك دورتموند الرأي نفسه بشأن عدم المشاركة في البطولة.