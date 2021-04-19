أمير قطر يعزي الرئيس في ضحايا حادث قطار الركاب بالقليوبية

الأكثر قراءة
مودة الأدهم تصرخ من داخل القفص: خرجوني من هنا أنا وسط متهمين كلهم رجالة
الشروق تنفرد بصور أكبر برج في أفريقيا وحوض البحر المتوسط بالعلمين الجديدة
حادث قطار طوخ .. شاهد عيان: أشلاء وجثث ومصابون أسفل العربات المنقلبة
حادث قطار طوخ.. مصادر: وفاة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار طاهر عبد الباري
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
أؤيد
أرفض
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تمنى للمصابين الشفاء العاجل.