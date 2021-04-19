 أمير قطر يعزي الرئيس في ضحايا حادث قطار الركاب بالقليوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمير قطر يعزي الرئيس في ضحايا حادث قطار الركاب بالقليوبية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 2:00 ص

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تعزية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا حادث قطار الركاب بمحافظة القليوبية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر تمنى للمصابين الشفاء العاجل.

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