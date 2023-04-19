 الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر والمنطقة الجنوبية في أريحا بشرق الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم عقبة جبر والمنطقة الجنوبية في أريحا بشرق الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:55 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 3:55 م

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم "عقبة جبر" في محافظة "أريحا"، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن عددًا من المواطنين، أصيب بالاختناق عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام بشكل كثيف عند مدخل المخيم، واقتحامها لشارع القدس في المنطقة الجنوبية في أريحا.

وشهدت مدينة أريحا، المعروفة بهدوئها النسبي، خلال الشهرين الماضيين، اقتحامات عديدة من قبل قوات الاحتلال، وتضييق عبر الحواجز العسكرية، بعد عمليات دهس وإطلاق نار أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين.


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