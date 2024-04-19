مدرب مازيمبي: تنتظرنا مباراة قوية أمام أنجح فريق في إفريقيا

أكد السنغالي لامين ندياي، المدير الفني لنادي تي بي مازيمبي الكونغولي، صعوبة مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحل ضيفًا على مازيمبي في الثالثة عصر بعد غدٍ، السبت، على ملعب الفريق الكونغولي في لوبومباشي، ضمن منافسات الذهاب من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الكونغولي: «نكن احترامًا كبيرًا للأهلي الأكثر نجاحًا في قارة إفريقيا».

وأضاف: «نعلم أن مواجهة الغد ستكون صعبة للغاية، ويجب أن نلعب بكل قوة.. لقد حققنا الفوز في ثلاث مباريات متتالية خارج ملعبنا ولكننا نريد الفوز أيضًا على ملعبنا».

وتابع: «سأحاول مساعدة الفريق باختيار التشكيل المثالي في مباراة الغد، لدينا العديد من اللاعبين الشباب الذين لم يخوضوا مباريات بهذه القوة من قبل ولكننا سنبذل أقصى ما لدينا».

وأتم: «سنقدم أفضل ما لدينا ونحاول وضع كل شيء في نصابة الطبيعي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والفوز في مباراة الغد».

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، وسط حضور لوسائل الإعلام المختلفة الربع الساعة الأولى من المران وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.