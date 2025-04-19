 الزمالك يقرر عدم التقدم باحتجاج بعد قمة اليد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يقرر عدم التقدم باحتجاج بعد قمة اليد

الشروق
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 8:31 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 8:31 م

عقد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، جلسة مطولة مع الإسباني فرناندو باربيتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمناقشة أسباب تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، خاصة بعد خسارة لقب كأس مصر، عقب تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني من المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس.

وشهدت الجلسة مناقشة ما دار في نهائي كأس مصر، حيث تقرر عدم التقدم باحتجاج رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن الأخطاء التحكيمية التي شهدها اللقاء، والتي ساهمت في خسارة الفريق للقب، وذلك لقناعة مجلس الإدارة بعدم جدوى تقديم الاحتجاج، إلى جانب وجود بعض الأخطاء الفنية من جانب الفريق نفسه.

كما تناول الاجتماع أبرز احتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التعاقد مع ثنائي أجنبي لتدعيم الصفوف، استعدادًا للمشاركة في بطولتي السوبر الإفريقي، وأبطال الكؤوس الإفريقية، المقرر إقامتهما خلال شهر مايو المقبل، وذلك بهدف تحقيق تطلعات جماهير النادي التي تساند وتدعم الفريق في كل الأوقات.

وأبلغ المهندس هشام نصر المدير الفني بقرار مجلس إدارة النادي بالاستغناء عن أي لاعب مهما كانت مكانته أو أهميته في حال ثبوت دخوله في مفاوضات أو اتفاق مع أي نادٍ آخر، حفاظًا على تركيز الفريق واستقراره خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على التزام جميع اللاعبين بسياسة النادي.

 


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