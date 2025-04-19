مسئولون: روسيا تطرد قوات أوكرانيا من أحد معاقلها في منطقة كورسك

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ذكر مسئولون، اليوم السبت، أن روسيا طردت القوات الأوكرانية من أحد آخر معاقلها الباقية في منطقة كورسك الروسية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها سيطرت على قرية أوليشنيا على الحدود مع أوكرانيا.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها أن وحدات من المجموعة العسكرية "الشمالية" حررت قرية أوليشنيا في منطقة كورسك خلال عمليات هجومية نشطة".

ولم يصدر أي رد فوري من المسئولين الأوكرانيين.

وذكرت وكالة أنباء تاس، أن روسيا لا تزال تقاتل لإخراج القوات الأوكرانية من قرية جورنال، على بعد نحو سبعة أميال (11 كيلومترا) جنوب أوليشنيا.

ونقلت الوكالة عن أجهزة الأمن الروسية قولها: "لم يتمكن الجيش الروسي بعد من طرد القوات المسلحة الأوكرانية من جورنال.. لتحرير منطقة كورسك بالكامل. وتدور معارك ضارية في البلدة".