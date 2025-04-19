الاتفاق على عقد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وإيران الأسبوع المقبل

أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، انتهاء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الإيطالية روما.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، إن الجولة الثالثة من المفاوضات بين الجانبين ستعقد الأسبوع المقبل.

انتهت الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين #إيران وأمريكا في #روما. ستعقد الجولة الثالثة في الأسبوع القادم. — وكالة إرنا العربیة (@irna_arabic) April 19, 2025

وانطلقت السبت، في العاصمة الإيطالية روما جولة محادثات ثانية بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، ووصفها الطرفان بـ«البناءة».

وشارك في محادثات اليوم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتتوسط فيها سلطنة عمان.

ومحادثات اليوم هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، السبت، إن المفاوضين في روما «بكامل الصلاحيات»؛ للتوصل لاتفاق شامل مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن شمخاني، قوله إن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل يستند إلى 9 مبادئ، منها الجدية وتقديم الضمانات ورفع العقوبات وتجنب التهديدات والسرعة في التفاوض وكبح مثيري الاضطرابات (مثل إسرائيل)، وتسهيل الاستثمار».

وشدد مستشار المرشد الإيراني، على أن إيران جاءت من أجل التوصل إلى اتفاق متوازن، لا من أجل الاستسلام.