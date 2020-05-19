 الرئيس التونسي يبحث هاتفياً تأجيل انعقاد قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 مايو 2020 10:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الرئيس التونسي يبحث هاتفياً تأجيل انعقاد قمة المنظمة الدولية للفرنكوفونية

قيس سعيد
قيس سعيد
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:23 م

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية لويز موشيكيوابو، تأجيل موعد انعقاد القمة التي كان من المقرر أن تستضيفها تونس خلال شهر ديسمبر القادم .

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية اليوم أن الرئيس التونسي بحث خلال اتصال هاتفي أجراه مع لويز موشيكيوابو الكثير من الموضوعات، بينها تأجيل تنظيم القمة الفرنكوفونية، واقترح عقدها في جزيرة جربة التونسية .

وأضاف البيان أن الأمينة العامة للمنظمة رحبت بالفكرة وتعهدت بالعمل على تحقيق ذلك، مشيرة في السياق ذاته إلى أنّه سيتمّ عقد اجتماع افتراضي بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك