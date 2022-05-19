وزيرة البيئة تكشف ملامح الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، هي عبارة عن وثيقة تشرح خارطة طريق للدولة بكافة مؤسساتها، لمواجهة التحدي الخاص بتغير المناخ.

أضافت ياسمين فؤاد، في اتصال هاتفي لبرنامج "تحت الشمس" على فضائية "الشمس" مساء اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ خرجت من المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة الوزراء المعنيين.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن هناك بعض القطاعات في الدولة تسبب انبعاثات منها قطاع الكهرباء والزراعة والصناعة والمخلفات وقطاع النقل، وهناك قطاعات تتأثر بهذه الانبعاثات نتيجة ارتفاع درجات حرارة الأرضل مثل قطاع الزراعة والري والسياحة وحماية الشواطئ.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، تتناول قضية التخفيف والتكيف، مع وضع عملية التنمية في قلب الاستراتيجية لكافة أطياف المجتمع، وهي تشمل 5 أهداف تتمثل في (التخفيف والتكيف والحوكمة والتمويل والعلم والبحث العلمي).

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، تنتهي بمجموعة من المشروعات لكل قطاع من قطاعات الدولة تم التوافق عليها، والتمويل المطلوب لهاذ الجزء وخطة عمل تقوم بها القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

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