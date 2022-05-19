



أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارات بإنشاء 19 فرع للشهر العقاري والتوثيق المتنقل باسم "سيارة التوثيق المتنقل بأرقام من 23 إلى 42".



وتنص القرارات على أن تختص تلك السيارات بكل أعمال التوثيق المختلفة بما تشمله من تسجيل العقود وعمل جميع أنواع التوكيلات.



وأشارت القرارات إلى دخول تلك السيارات للخدمة ابتداءً من 4 يونيو المقبل.



وتأتي تلك القرارات استكمالاً للخطوة التي بدأتها وزارة العدل بإطلاق 23 سيارة توثيق متنقل دخلت الخدمة كمرحلة أولى في أغسطس الماضي، بالإسكندرية والقاهرة وبعض المحافظات الأخرى، بهدف تدعيم جهود المكاتب الثابتة حال وجود زحام عليها، وتقريب مكان تقديم الخدمة للمواطن بأسرع وقت، بالإضافة إلى خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وتقدم تلك السيارات عدد من خدمات الشهر العقاري مقابل تكلفة انتقال لا تتعدى 500 جنيه، حيث يتم طلبها من خلال الاتصال على الرقم المختصر 15999، لحجز الموعد المناسب، لإنهاء الخدمات التوثيقية.