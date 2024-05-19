أكد وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، أن تعادل المارد الأحمر مع الترجي التونسي سلبيا خارج الديار، نتيجة خادعة، مشيرا إلى قدرة الأهلي على تحقيق الفوز في موقعة الإياب، ومراهنا على روح اللاعبين والمساندة الجماهيرية.

قال وائل جمعة غبر قناة «بي إن سبورتس»:" تحسن أداء الأهلي في الشوط الثاني، لكن كان هناك أنانية من جانب حسين الشحات".

أضاف وائل جمعة:" هذا ليس شكل الأهلي، لكنه نجح في تحقيق النتيجة المطلوبة، الأهلي لديه الأفضل وسيظهر في لقاء العودة".

أشار وائل جمعة:" التعادل السلبي خارج الديار نتيجة جيدة ولكن خادعة مع قاعدة الهدف بهدفين".

أوضح وائل جمعة:" مباراة العودة أصعب، تاريخيا لم يسبق للترجي الفوز في مصر، وهذا مصدر تفاؤل للأهلي، الذي يجيد التسجيل في القاهرة".

أكمل وائل جمعة:" ولكن حصلت في 2007 وخسرنا 3/1، ولكن الأهلي في ظروفه الحالية يقدر يحقق الفوز".

أتم وائل جمعة:" أراهن على روح اللاعبين والمساندة الجماهيرية ونتائج كولر، وقدرات اللاعبين".

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا مع الترجي التونسي خارج الديار في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.