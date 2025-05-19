حماس تنفي الموافقة على إطلاق سراح 9 محتجزين مقابل وقف النار

نفى القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، صحة الأنباء التي أفادت بأن الحركة وافقت على إطلاق سراح ما بين سبعة وتسعة محتجزين مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال أبو زهري لقناة "الجزيرة"، إن "الاحتلال يحاول تضليل المشهد بأخبار كاذبة، ولا صحة للشائعات حول موافقة الحركة على إطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهرين".

وأضاف: "نحن مستعدون لإطلاق سراح كل الأسرى دفعة واحدة، شريطة أن يلتزم الاحتلال بوقف إطلاق النار بضمانات دولية".

وأمس الأحد، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن قيادي في حماس - لم تسمه - قوله إن الحركة وافقت على إطلاق سراح ما بين 7 إلى 9 محتجزين إسرائيليين مقابل هدنة لمدة 60 يوما والإفراج عن 300 أسير فلسطيني.

وأضاف القيادي في حماس أن إطلاق سراح المحتجزين سيكون مشروطا بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الحدود شرق صلاح الدين، وهو طريق سريع رئيسي يربط شمال غزة بجنوبها.