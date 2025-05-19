إسبانيا: الوضع في غزة حرج ومدمر وغير إنساني إلى أبعد الحدود

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأحد، إن الوضع في غزة "حرج ومدمّر وغير إنساني إلى أبعد الحدود".

وحذّر في منشور على منصة "اكس"، من خطورة الوضع في غزة، معربا عن إدانته لتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي في القطاع.

وأضاف ألباريس، أن مقتل أكثر من 200 شخص في الهجمات الأخيرة على غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأعرب الوزير الإسباني عن إدانته بشدة تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وطالب بوقف "فوري وحاسم للأعمال العدائية" في غزة، مؤكدا أن للشعب الفلسطيني الحق في "العيش بسلام وأمل".

وشدد ألباريس، على أن السياسة الخارجية لإسبانيا تقوم على العمل من أجل تطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم