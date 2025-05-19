رئيس جامعة المنيا يستقبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية لرئاسة مجلس الوزراء

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، يرافقها، منار سليمان، بالأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية، ومحمد علي، وإنجي البيطار، وإيناس شحاتة، ورحاب زكريا بصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومن جانب الجامعة الدكتور حسام عبدالرحيم منسق عام الأنشطة الطلابية.

تأتي الزيارة في إطار جهود الدولة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الاتجار بالبشر، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لوضع السياسات والبرامج لمواجهة هذه الظاهرة ومتابعتها، ورفع وعي طلاب الجامعة من خلال زيارات ميدانية للجنة بالمحافظات المصدرة للهجرة.

وأكدت السفيرة، أن الحكومة المصرية تحرص على تعزيز التزاماتها القانونية الدولية؛ لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وذلك بعد إصدار قانون 82 لسنة 2016 لتحقيق الردع والعقوبات للمخالفين، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لوضع الخطط والاستراتيجيات والدراسات بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لتنمية الجانب التنموي والتوعوي لدى الشباب وتوفير فرص العمل وخاصة بالمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، والتعاون والتنسيق مع بعض الدول الأجنبية، والعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتبار أن 30% من النساء يعتبرن عائلين لأسرهم، إلى جانب تنمية الأعمال الحرفية والتراثية، مستعرضةً المجالس القومية المنبثقة من اللجنة والتي تضم المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

وخلال اللقاء رحب الدكتور عصام فرحات بضيفة الجامعة، مستعرضاً الدور التنموي الذي تقوم به الجامعة وكوادرها العلمية والبشرية، في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية بمحافظة المنيا، وقيامها بتدريب السيدات المعيلة على الأعمال المهنية والحرف الصغيرة والمتناهية الصغر المنتجة؛ لمكافحة الفقر ورفع دخل الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المشاريع البحثية التنموية التطبيقية لجامعة المنيا المساهمة في تحقيق أهداف مبادرة حياة كريمة، متمنياً عودة الريف المصري إلى الاكتفاء الذاتي كسابق عهده، والبعد عن الأنماط الاستهلاكية، واستغلال موارد المنيا والبترول الأبيض المتمثل في الحجر الجيري.

وثمن فرحات، الحراك الكبير الذي يقوم بع أعضاء اللجنة التنسيقية في مختلف المحافظات لرفع الوعي، ومنع دعوات الهجرة غير الشرعية، وحماية المجتمع من أشكال الانحرافات المختلفة، داعياً السفيرة نائلة جبر للحضور كضيف شرف باحتفالية الجامعة بيوبيلها الذهبي العام القادم.