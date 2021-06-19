تعليم جنوب سيناء: لم نتلق شكاوى في اليوم الأول لامتحانات الدبلومات الفنية

أجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، جولة تفقدية بإدارة رأس سدر التعليمية؛ لمتابعة سير لجان امتحانات بالدبلومات الفنية، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان.



وتفقد وكيل الوزارة، خلال جولته، لجان الامتحانات بمدارس رأس سدر الصناعية العسكرية، والسادات الثانوية الفنية التجارية، ومصطفى كامل الثانوية الزراعية بأبو صويرة، يرافقه محمد عيد، مدير إدارة رأس سدر التعليمية.



وأشاد وكيل الوزارة بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي جرى تطبيقها داخل اللجان، وعدد تجاوز العدد المقرر للطلاب داخل كل لجنة، وتوفير المناخ الناسب للطلاب داخل اللجان.



وأكد، في تصريح له اليوم، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الأول من الامتحانات، وأن جميع اللجان على مستوى كل المدن كان يسودها النظام والهدوء، ولم يجر رصد حالات غش، أو أي تجاوزات داخل اللجان.



وأوضح أن جميع اللجان استلمت أوراق الأسئلة في موعدها، وجرى توزيعها على الطلاب مع بداية الوقت المخصص لبدء الامتحانات.



وأشار إلى أنه جرى تجهيز 15 استراحة على مستوى إدارات الطور، ورأس سدر، وأبوزنيمة وأبورديس، ودهب، ونويبع، وسانت كاترين، بعدد 467 سريرا، لاستقبال الملاحظين على مدار فترة الامتحانات.



ويؤدي امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء 948 طالبا وطالبة بكل التخصصات "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج"، داخل 12 لجنة، بينها لجنة بإدارة أبوزنيمة وأخرى بإدارة أبورديس، و3 لجان برأس سدر، و4 لجان بإدارة طور سيناء، ولجنة بإدارة سانت كاترين، ولجنة بإدارة نويبع، إضافة إلى تجهيز مركزين رئيسيين بمدن طور سيناء وأبوزنيمة، ويتبعهما 5 مراكز فرعية.