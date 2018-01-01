وكيله: باهر لا يساوي 200 مليون جنيه

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن تجديد عقد مروان محسن، مهاجم الأهلي، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار": "هناك جلسة ستجمعني بأمير توفيق، وسيتم الاتفاق على كل التفاصيل ولا يوجد أي خلافات مادية".
وأضاف: "مروان محسن سيمد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم".
وعن حقيقة تعاقد الأهلي مع باهر المحمدي .. أجاب: "إدارة الاسماعيلي ترغب في بيعه خارجيا بسبب ضعف المقابل المادي المقدم من الأندية المصرية".
وتابع: "باهر المحمدي لا يساوي 200 مليون جنيه وهذا الرقم مبالغ فيه".
وواصل: "الأهلي لم يقدم العرض المناسب للاعب وإدارة الدروايش ترغب في مقابل مادي أكبر".
واختتم: "أعتقد أن الأنسب للاعب الخروج على سبيل الإعارة بنية البيع، ولكن من الصعب أن يحترف باهر المحمدي مقابل 3 ملايين يورو في الوقت الجاري لعدم خوضه أي تجارب احتراف نهائيا".
وأتم: "باهر يمتلك عرضين من تركيا والإمارات، ولكن الإماراتي توقف نسبيا، ولكن العرض التركي هو الأقرب".