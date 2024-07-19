أكدت الفنانة نيرة عارف، أنها تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان "زمالك بولاق"، تأليف إسلام شتا وأحمد رجب وإخراج أسامة عمر، وبطولة خالد الصاوي، باسم سمرة، نسرين أمين، عبير صبري، وانتصار.

وأضافت نيرة في تصريحات صحفية أنها تدين بالفضل للمخرج أسامة عمر الذي سبق وشاركت معه العام الماضي في بطولة فيلم "سنة أولى خطف"، والذي رشحها في المسلسل الجديد لتجسيد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، وتتمنى تقديمها بشكل ينال إعجاب الجمهور، حيث تلعب دور مديرة منزل الفنان خالد الصاوي والفنانة عبير صبري. وأشارت إلى أن هذه الشخصية جديدة بالنسبة لها، حيث جاءت معظم أدوارها السابقة منحصرة في إطار الشخصية الثرية التي تتحدث بلغات عديدة أو الشريرة.

يشار إلى أن الفنانة نيرة عارف خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية تمثيل وإخراج، وبدأت مشوارها مع الفن كمطربة، حيث قدمت العديد من الأعمال الغنائية منها ألبوم مع الفنان حميد الشاعري بعنوان "كل شيء"، بالإضافة إلى ألبومات شعبيات، ومنها "وحشتينا يا شادية" و"بحبك يا فوزي". وبعدها انضمت لفرقة "المصريين" مع الموسيقار هاني شنودة، بالإضافة إلى الغناء في الأوبرا، وأيضًا المشاركة في المسرحيات الغنائية مع المخرج سمير العصفوري، ومنها مسرحيتي "اعترافات مجنونة" و"عسل عسل".

وعقب ذلك رشحها المخرج أحمد يحيى للعمل كممثلة في مسلسل "سيف الوردي"، فابتعدت عن الغناء واكتفت فقط بتقديم أغاني الدوبلاج، وتوالت أعمالها في العديد من المسلسلات، ومنها "العمدة هانم"، "خرم إبرة"، "حالة عشق"، "دلع بنات"، "أولاد الشوارع"، "سرايا عابدين"، "الديك الأزرق"، "لمعي القط"، "حكايات بنات"، "راجل وست ستات"، وفي رمضان الماضي شاركت في بطولة مسلسلي "محارب" و"بابا جاي". كما شاركت نيرة في العديد من الأفلام السينمائية منها "شقة مصر الجديدة"، "200 جنيه"، "قمر 14"، "المحكمة" و"توم أند جيمي".